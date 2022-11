A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) de Minas Gerais publicou nesta quinta-feira (17) o edital do lote 3 (Varginha-Furnas) de concessão de rodovias. Serão desestatizados 432,8 km de vias localizadas entre São Sebastião do Paraíso, no Sudoeste do Estado, e Três Corações, no Sul, totalizando 22 municípios.