O atleta formiguense Helder Rodrigues Júnior participou do Grand Slam no Rio de Janeiro, no sábado (30), que é uma das etapas do circuito de jiu-jitsu.

Helder representou a equipe Paulão Rezende e conquistou a segunda colocação na competição. Ele participou da categoria até 120 quilos, faixa marrom adulto.

O atleta realizou três lutas. “Foi um evento de alto nível e contou com atletas de todo o mundo. Esse ano ainda terá mais etapas do Grand Slam e eu estarei presente”.

“Agradeço a todos que sempre estão ao meu lado minha família meus pais e minha namorada, além da empresa certifica minas que sempre apoia o esporte e está presente em todos os eventos comigo”, concluiu.