O Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) se prepara para a celebração dos seus 15 anos de fundação. Inaugurado em 6 de setembro de 2007, vem desde então promovendo a Segurança Alimentar e Nutricional, trabalhando para combater a fome e o desperdício de alimentos em Formiga e na região.

A partir de 2017, a coordenação do equipamento deu início a um forte trabalho de captação e fidelização de parceiros doadores, o que triplicou a quantidade de alimentos captados e também deu início a vários projetos, como o PROPA, a Feira Solidária e a Horta Urbana. O trabalho desenvolvido pelo BMA tornou-se referência nacional e a cada dia aumenta o número de cidades que visitam e conhecem o trabalho desenvolvido.

Nessa quarta-feira (3) o equipamento recebeu a visita de duas servidoras do município de Campos Altos, a coordenadora do Cras, Josilene Aparecida Neves e a assistente social, Adrielle Lais Nogueira. Elas estavam acompanhadas pela secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Tapiraí, Maria Juliete da Silva e além de conhecerem o funcionamento do BMA, também puderam visitar as hortas urbanas dos bairros Água Vermelha e Maringá.

As visitantes foram recebidas pela diretora de Segurança Alimentar, Adriana Oliveira e pelo diretor de Políticas Rurais, Alex Faria, que se colocaram à disposição para apoiar e dar orientações necessárias para que a cidade de Campos Altos possa implantar novas ações da política de Segurança Alimentar e Nutricional.

Fonte: Decom