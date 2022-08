O Centro Universitário de Formiga está com inscrições abertas para o projeto “De Olho no Enem 2022”.

A proposta oferecerá, gratuitamente, aos alunos dos terceiros anos do Ensino Médio de escolas do município aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio.

As atividades são gratuitas e ministradas por professores especialistas, mestres e doutores. A iniciativa tem como objetivo ajudar o estudante que queira ingressar em faculdades e universidades por meio do Enem.

Também é um exemplo de que o Unifor-MG não é apenas um espaço para pensar e refletir o mundo, mas também para transformá-lo.

Os discentes estarão em um ambiente monitorado e totalmente seguro, tanto estruturalmente quanto nos procedimentos internos. As aulas e o simulado serão presenciais, no campus, das 19h às 21h.

Inscrições gratuitas até o dia 15 de agosto neste link.

Fonte: Unifor-MG