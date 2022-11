Nesta quinta-feira (10), será realizado o I Simpósio de Suinocultura do Unifor-MG.

As atividades ocorrem a partir das 8h no Salão de Eventos “Prof. Walmor de Borba”. A iniciativa é direcionada a alunos e profissionais do Curso de Medicina Veterinária.

A programação tem como objetivo apresentar, de forma aplicada e prática, os desafios da Suinocultura sob a ótica de profissionais de empresas de referência, na área de produção animal e na área de tecnologia de produtos de origem animal.