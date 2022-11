Nos dias 16, 17 e 18 de novembro, a Polícia Civil fará um mutirão para vistoria em veículos, em Pará de Minas. A ação ocorrerá devido à alta demanda no município para regularizar documentos junto ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG).

As vistorias de veículos no sistema de mutirão serão realizadas no Setor de Vistorias da Delegacia Regional em Pará de Minas, localizada na rua dos Goitacazes,134, bairro da Providência, devendo ser agendadas exclusivamente no site do Detran-MG (www.detran.mg.gov.br), para o período da manhã, de 8h30 as 12h, e para o período da tarde, de 13h as 16h30.

De acordo com o delegado regional em Pará de Minas, Carlos Henrique Gomes Bueno, a ação tem como objetivo sanar parte da demanda de vistorias represadas no município. “Para dar mais celeridade aos serviços, pedimos ao cidadão que tiver agendamento prévio para que compareça na data e horário programados, devendo cancelar a vistoria no site do Dentran-MG caso tenha algum contratempo e não possa ir. Desse modo, as vagas poderão ser disponibilizadas para outros usuários”, explicou.

Fonte: Polícia Civil