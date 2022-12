A tentativa de feminicídio aconteceu na madrugada de quinta-feira (22), no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras, na baixada litorânea do Rio de Janeiro. Uma grávida de quatro meses foi esfaqueada e precisou pular do segundo andar para escapar da morte. A mulher de 37 anos também foi agredida com socos, segundo informações da polícia.

Para escapar, ela pulou a janela e acabou caindo em cima de um telhado, que quebrou, mas o impacto foi amenizado por um pula-pula que estava na varanda de baixo. O autor do ataque, Rafael Basílio Tavares é ex-companheiro da vítima e foi preso em flagrante. Ainda de acordo com a polícia, ele entrou na casa da vítima com uma chave reserva, sem consentimento da mulher.

Os agentes do 32º BPM Macaé foram acionados para uma ocorrência de violência contra a mulher e que a vítima foi resgatada e encaminhada para o Pronto Socorro de Rio das Ostras.

O delegado do caso disse que, além da invasão de domicílio, o agressor descumpriu ordem judicial de afastamento.

Fonte: O Tempo