Uma grávida de 20 anos foi presa após furtar uma carteira com dinheiro. Ela disse aos polícias que estava com fome e por isso pegou o dinheiro. O caso aconteceu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima contou que teve a carteira com R$ 300, documentos pessoais e cartões de crédito. A Polícia Militar iniciou o rastreamento e encontrou a suspeita no centro da cidade.

Ela estava com R$ 83,50. A suspeita disse que está grávida e passando por dificuldades financeiras. Ela disse ainda que tinha tirado os cartões de crédito e documentos da vítima e jogou em uma lixeira.

Na versão da suspeita só tinham R$ 100 na carteira e desse valor gastou R$ 17,50 com um lanche por estar com fome. Ela foi levada para a Delegacia de Polícia Civil com o dinheiro apreendido. A ocorrência será investigada.

Fonte: O Tempo