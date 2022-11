O vereador de Espírito Santo do Dourado, Antônio Arimatéia Alves de Araújo Ferreira conhecido como ‘Leo da Máquina’, do partido Democratas, morreu na madrugada desta segunda-feira (28). Segundo a Câmara Municipal, o político de 50 anos sofreu um infarto em casa e morreu.

Ainda de acordo com a Câmara, Leo já sofreu outros dois infartos. Ele era natural da cidade de Quixadá, no estado do Ceará, deixa a esposa e dois filhos.

Esse era o primeiro mandado do vereador, que foi eleito em 2020 e estava no segundo ano do mandado.

Fonte: G1