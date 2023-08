O grupo “As Lendas”, que realiza projetos sociais e solidários em Formiga, abraçou a causa da adolescente Ana Carolina, de 16 anos e de seus irmãos, uma de 20 e outro de 14 anos, que perderam o pai, em um acidente onde ele estava junto à mãe deles, numa moto, que foi atropelada por um motorista com sintomas de embriaguez, na estrada da comunidade rural de Albertos.

De acordo com informações do portal Tribuna centro Oeste, nesta semana, a adolescente fez um desabafo nas redes sociais, contando o drama que vem vivendo junto aos irmãos, já que a mãe deles, que se feriu gravemente no acidente, ficou com várias sequelas, e depende de tratamentos e acompanhamento médico periódico.

Segundo Ana Carolina, a mãe está muito debilitada e a casa em que eles vivem não oferece as mínimas condições necessárias para que possam cuidar dela, que vive apenas com o valor do Bolsa Família.

A postagem da menina ganhou projeção nas redes sociais e chegou até o grupo de voluntários “As Lendas”, que criou uma rede de ajuda na tentativa de arrecadar recursos para ajudar os irmãos e a mãe.

De acordo com a coordenadora do grupo, a enfermeira Mariana Rosa, em menos de 24 horas, cerca de R$ 900 foram arrecadados.

“Ontem, realizamos uma compra de alimentos e itens de higiene pessoal”. Também ofertamos auxílio na reforma da casa, em questões de móveis, conseguimos uma advogada para ajudar, acolhimento psicológico e emocional, e estamos disponíveis para o que ela precisar”, informou Mariana.

A vaquinha continua e o contato delas é o 37-98825-5720, o número de PIX para quem quiser ajudar é o 37998443987 em nome de Nubia (irmã de Ana Carolina).

Confira a nota que a adolescente postou nas redes sociais:

“Meu nome é Ana Carolina e tenho 16 anos, vim contar a minha situação e pedir ajuda, pois não sei mais o que fazer!! Recentemente no dia 4 de junho, aconteceu um acidente com os meus pais em Albertos como muitos sabem, minha mãe rompeu o baço pâncreas e teve que passar por uma cirurgia, antes do acidente ela já estava com mioma e tava esperando já uma cirurgia, mas por conta do acidente, tudo virou uma bagunça, meu pai teve traumatismo craniano e várias outras fraturas, ele foi para o São João de Deus em Divinópolis (04/07, no mesmo dia do acidente), uma semana depois ele deu duas paradas cardíacas e por isso tiveram que colocar ele em coma induzido, no dia (19/07) ele veio a óbito, pois deu morte cerebral.

E desde então tudo se tornou mais difícil do que eu pensava que seria, o cara que bateu neles estava bêbado e não arcou com nada, a gente inclusive conseguiu arrecadar um pouco, ganhou algumas doações e o dinheiro que arrecadamos compramos tudo em remédio pra minha mãe, minha mãe continua com os miomas e ela está com uma anemia muito forte, inclusive hoje (02/08) a gente ficou no hospital o dia todo e internaram ela, pra tomar uma bolsa de sangue.

E desde então a gente estava ficando na casa da minha irmã, pois lá em casa precisa de uma reforma, as paredes são muito mofadas, e a laje vaza água quando chove, pois n tem caimento pra rua. E é arriscado pra minha mãe ficar lá por causa do cheiro do mofo, por ela ter tirado o baço, é arriscado pegar uma infecção, ontem (01/08) ouve alguns conflitos entre a gente aqui na casa da minha irmã e por isso temos que voltar lá pra casa, pois morar junto não está dando mais certo e lá em casa não tem mais alimentos, nem nada, minha mãe recebe apenas a bolsa família, eu e meu irmão somos de menor e quando meu pai faleceu ele tinha sido mandado embora e então não deixou uma pensão, nem nada. Tudo está muito difícil pra gente e Deus sabe disso, eu só peço por qualquer ajuda por favor!!!!”

chave pix: 37998443987 no nome Nubia.

Fonte: Tribuna Centro Oeste