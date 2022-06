Dois homens foram presos por venderem um diamante falso por R$ 300 mil em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos venderam um suposto diamante rosa para os compradores que depois descobriram que a pedra preciosa era falsa.

Três homens e uma mulher que disseram terem sido compradores da pedra acionaram a Polícia Militar para falar que tinham sido vítimas do crime. De acordo com as vítimas, um suspeito estaria vendendo o diamante avaliado em R$ 50 milhões por R$ 300 mil.

No último sábado (18), o grupo foi ver o diamante e ao fazerem um teste viram que a pedra era preciosa e marcaram de na terça-feira (21) fazer a compra. Na data, eles entregaram o dinheiro e pegaram o objeto. Os suspeitos saíram do local rapidamente, o que levantou a suspeita das vítimas que ao fazerem o teste novamente viram que a pedra entregue era falsa.

Um dos suspeitos foi encontrado pela Polícia Militar e primeiro ele deu várias versões contraditórias, mas depois confirmou que era um golpe.

Esse suspeito tentou fugir da polícia, mas foi contido. Os militares descobriram quem eram os outros dois suspeitos e passaram a monitorá-los. Um deles saiu de casa de bicicleta e foi preso.

O terceiro suspeito do crime não foi mais encontrado pelos militares. Os dois presos já tinham passagem por estelionato. A ocorrência foi repassada à Polícia Civil para investigações.

Fonte: O Tempo