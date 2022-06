O atacante Alan Kardec foi oficialmente anunciado como o novo reforço do Atlético na tarde desta sexta-feira (24). O jogador de 33 anos passou por exames médicos em Belo Horizonte e vai assinar contrato até dezembro de 2024 com o clube.

Kardec vem de longa passagem pelo futebol chinês, onde defendeu o Chongquing (2016 à 2020) e o Shenzen FC (2021). Natural de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, o centroavante de 1,87 metro de altura foi revelado pelas categorias de base do Vasco, e também defendeu Internacional, Santos, Palmeiras, São Paulo e o Benfica, de Portugal. Também teve passagem pela Seleção Brasileira Sub-20.

“É como se fosse uma convocação. O Rodrigo (Caetano) me perguntou qual era a minha intenção, se eu tinha a intenção de fazer parte do projeto. Graças a Deus tudo caminhou da maneira que nós esperávamos. Tenho muita vontade trabalhar e ajudar os companheiros”, disse, à GaloTV, em seu desembarque.

Ao lado do diretor de futebol, o atleta conheceu a estrutura da Cidade do Galo e já vestiu uma camisa do programa de sócios-torcedores. Os dois trabalharam juntos no Vasco.

“É uma oportunidade incrível poder voltar ao Brasil, ainda mais para o atual campeão brasileiro. É uma felicidade enorme”, completou Kardec.

Confira os títulos conquistados:

2013: Campeonato Brasileiro série B (Palmeiras)

2012: Campeonato Paulista (Santos)

2010/2011: Taça da Liga (Benfica)

2009/2010: Liga Portuguesa (Benfica)

2009/2010: Taça da Liga (Benfica)

2009: Sul-americano Sub-20 (Seleção Brasileira)

2009: Campeonato Brasileiro série B (Vasco da Gama)

Fonte: O Tempo