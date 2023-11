O Galo mostrou sua força e entrou de vez na briga pelo título brasileiro ao golear o Flamengo em pleno Maracanã, nessa quarta-feira. Com um belo futebol, determinado e ajustado em campo, a equipe de Felipão aplicou um 3 a 0 sem dar chances ao Rubro-Negro.

Os gols da partida foram marcados por Paulinho no primeiro tempo, Edenilson, logo no início da segunda etapa, e Rubens, perto do fim da partida.

Com o resultado, o Galo chegou à vice-liderança da competição nacional, ultrapassando o próprio Flamengo, ficando atrás apenas do Palmeiras. Na próxima rodada, o Alvinegro enfrenta o São Paulo, no sábado, no Mineirão.

A partida

O jogo começou eletrizante, com as duas equipes buscando o gol desde o início, porém o Galo foi mais feliz e saiu na frente do placar aos 8 minutos. A dupla Hulk e Paulinho funcionou mais uma vez e o artilheiro do Campeonato Brasileiro abriu o placar no Maracanã, com uma bela assistência do super-herói alvinegro.

O Flamengo respondeu quatro minutos depois. Escanteio cobrado, Léo Pereira ganhou no alto e cabeceou para a excelente defesa de Everson.

Aos 14 minutos, Everton Cebolinha fez ótima jogada pela esquerda e cruzou rasteiro, Everson se esticou e tirou a bola do pé de Pedro.

O Flamengo voltou a atacar com grande perigo aos 36 minutos. Bruno Henrique viu Cebolinha na meia-lua, o atacante recebeu, parou e chutou colocado, Everson apenas torceu e observou a bola tirar tinta da trave.

Um minuto depois, o Atlético respondeu com grande perigo. Hulk recebeu pela esquerda, entrou na área e chutou, Rossi fez grande defesa, salvando o que seria o segundo gol atleticano.

Com 42 minutos, Everson salvou novamente o Galo. Cruzamento para área, Bruno Henrique cabeceou bem e o goleiro alvinegro fez outra grande defesa.

Segundo tempo

O Atlético começou o segundo tempo com tudo e aumentou o placar logo aos 2 minutos. Wesley que tinha entrado na partida, errou o passe, o Galo foi no contra-ataque, Paulinho lançou Edenilson, que sozinho, bateu na saída de Rossi para fazer o segundo. 0 a 2.

O Galo era soberano na partida, usando e abusando dos contra-ataques, e um deles ampliou o placar no Maracanã. Aos 36, Edenilson deu lindo passe para Pavón, o atacante cruzou na medida para Rubens completar de carrinho para o gol.

Aos 40 minutos, brilhou mais uma vez a estrela do goleiro Everson. Gabigol cobrou escanteio e Léo Pereira cabeceou para mais uma grande defesa de Everson.

Fonte: Hoje em Dia