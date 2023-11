A Polícia Civil efetuou a prisão, na manhã desta quinta-feira (30), de um homem, de 40 anos, suspeito de estuprar uma adolescente, de 17 anos, em Perdigão.

O crime teria ocorrido no início deste mês, quando a vítima fugiu de casa e foi para a residência do suspeito, localizada na zona rural de Canjicas.

As investigações iniciaram após a vítima, acompanhada por uma assistente social, comparecer à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Nova Serrana. Em depoimento, ela relatou que deixou o local de residência no último dia 11 para ir à casa

do suspeito. No local, ele teria mantido relações sexuais não consensuais com ela, além de fornecer bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. A jovem decidiu retornar ao local de origem no domingo, quando compartilhou a história com uma amiga.

Diante dessas informações, a Polícia, por meio da Deam, representou pela prisão temporária do homem e pelo mandado de busca e apreensão domiciliar, ambos deferidos pelo Poder Judiciário. A prisão foi cumprida nesta manhã, resultando também na apreensão de celulares e uma porção de substância análoga a maconha.

O investigado foi conduzido ao sistema prisional, ficando à disposição da Justiça, e as investigações continuarão para esclarecer todos os detalhes do caso. “Ao final do inquérito, ele poderá ser indiciado pelo crime de estupro qualificado, conforme o art. 213, §1º, do Código Penal, em concurso material com o delito previsto no art. 243 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)”, explicou o delegado responsável pelo caso, Wagner Lino.

Fonte: Polícia Civil