A Polícia Militar de Itapecerica realizou, na noite dessa quinta (23), uma Operação Policial com a finalidade de prevenir e reprimir o tráfico ilícito de drogas.

A Polícia realizou patrulhamento em diversos bairros da cidade, assim como diversas abordagens a pessoas e veículos que se encontravam em atitudes suspeitas.

Com a atuação da Polícia Militar, três indivíduos foram presos, quando foram surpreendidos em flagrante com drogas ilícitas no bairro Alto do Rosário.

Com eles, foram apreendidos cinco pinos de cocaína, balança de precisão, vasilhame com resquícios da droga, mil pinos vazios que seriam para embalar a substância entorpecente, celulares e a quantia de R$ 662.

Os suspeitos e materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Formiga.

Mais uma vez, o Comandante do 3º Pelotão ressaltou que a parceria entre a comunidade e a PM local tem sido primordial para resultados positivos, tanto para realização de ações preventivas quanto a presença policial em ambientes públicos; como praças, escolas e eventos festivos.

Esclareceu-se ainda que a colaboração popular, por meio da prestação de informações acerca de pessoas em atitudes suspeitas, é essencial para ações de repressão qualificada.

