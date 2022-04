Mais uma rodada da Copa Jésus Silva foi realizada nesse domingo (3).

O Guarani venceu a equipe do Arsenal de Piumhi por 3 x 0. Já o Nacional levou a melhor em cima de Manchester City, com o placar de 2 x 1.

Os gols do Guarani foram marcados por Alex, Andinho e Pedro. Cinho marcou para o Nacional e Thiago empatou para o Manchester e no final Deca entrou no segundo tempo e desempatou a partida, por pênalti, nos acréscimos.

A equipe do Guarani vem se destacando, pois a maioria da base conta com o apoio do treinador Cristiano.

Os jogos de sábado (2) foram adiados para o dia 24 por causa da final do Campeonato Mineiro.

A organização do evento agradeceu a Polícia Militar pelo apoio durante as partidas.

Próximas partidas

A terceira rodada do campeonato ocorrerá no próximo fim de semana.

No sábado (9), se enfrentam Guarani e Villa Real. Em seguida, jogam Skinão e Nacional.

No domingo (10), Arsenal x Gorgoflex. Já o Manchester City enfrenta a equipe de Córrego Fundo.