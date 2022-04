A previsão do tempo indica que as temperaturas máximas devem ficar elevadas entre esta segunda-feira (4) e a próxima sexta (8) no Centro-Oeste de Minas. Em Pompéu, por exemplo, os termômetros podem atingir os 33ºC ao longo da semana.

Apesar do calor, há a possibilidade de chuvas rápidas e isoladas na região nos próximos dias. O Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) prevê tempestades sem severidade para a região a partir de quarta-feira (6).

A climatologista Alcione Wagner explicou que abril é um mês de transição entre o período de chuvas e o seco, o que influencia nas particularidades do tempo.

“Abril conta com características do verão, como as temperaturas elevadas, mas tem aspectos do outono, como a passagem de frentes frias seguidas de ar polar amenizando as temperaturas e gradativa redução das chuvas”, explicou.

Veja abaixo as temperaturas em alguns municípios.

Confira a previsão em algumas cidades

Cidades Mínima ºC Máxima ºC Divinópolis 16°C 32ºC Bom Despacho 18ºC 32ºC Itaúna 17°C 31°C Pompéu 19ºC 33ºC Nova Serrana 18ºC 31°C Pará de Minas 17ºC 31ºC

Dia a dia

Segunda-feira (4): céu com muitas nuvens, com chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 16ºC e 31ºC.

Terça-feira (5): céu parcialmente nublado, com chance de pancadas de chuva à tarde. Temperaturas entre 16ºC e 31ºC.

Quarta-feira (6): céu com muitas nuvens, com chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 16ºC e 32ºC.

Quinta-feira (7): céu com muitas nuvens, com chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 17ºC e 31ºC.

Sexta-feira (8): céu com muitas nuvens, com chance de pancadas de chuva à tarde e à noite. Temperaturas entre 17ºC e 33ºC.

Fonte: Climatempo

Fonte: G1