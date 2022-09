Um helicóptero caiu na tarde desta quarta-feira (21) em Engenheiro Caldas, cidade localizada a 40 quilômetros de Governador Valadares, depois de se chocar com cabos de alta tensão da Cemig.

A aeronave se preparava para pousar em um campo de futebol e chegava em Engenheiro Caldas levando o deputado federal Hercílio Coelho Diniz (MDB), candidato a reeleição; o vice-prefeito de Governador Valadares, David Barroso, e o locutor Luciano Viana, que trabalha na campanha. O helicóptero era pilotado por Fabiano Rufino.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o helicóptero chegando ao campo de futebol e se preparando para o pouso. Na sequência, a aeronave se choca com os cabos de alta tensão e cai, deixando as pessoas que esperavam pelo deputado em completo desespero.

Hercílio Coelho Diniz saiu do helicóptero sozinho e foi amparado pelas pessoas que estavam no local. Os outros ocupantes da aeronave foram resgatados em levados em ambulâncias do Samu para o pronto-socorro do Hospital Municipal, em Governador Valadares.

A assessoria do deputado federal Hercílio Coelho Diniz divulgou nota oficial sobre o acidente:

“A coordenação de campanha do Deputado federal Hercílio Coelho Diniz informa que o helicóptero em que estava o candidato, o vice-prefeito de Valadares David Barroso, o locutor Luciano Viana, e o piloto Fabiano Rufino, sofreu um acidente quando pousava em Engenheiro Caldas. Os quatro passageiros passam bem e estão a caminho do hospital para laudo clínico completo. Agradecemos a todos pelas orações e mensagens de apoio. Mais informações em breve”.

Fonte: Estado de Minas