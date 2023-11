No Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado neste sábado (25), a Fundação Hemominas não tem motivos para comemorar. Os estoques de quatro dos oito tipos sanguíneos estão em situação crítica: O positivo, O negativo, A negativo e B negativo.

Os tipos A positivo e AB negativo estão em estado de alerta. Já o tipo B positivo está em estado adequado, e o tipo sanguíneo AB positivo está em situação estável. O alerta foi divulgado nas redes sociais da fundação nesta sexta-feira (24).

A fundação reforça que a doação voluntária de sangue é o único meio de garantir o atendimento aos pacientes hematológicos que necessitam de transfusões frequentes e também àqueles atendidos em hospitais em situações de urgência e emergência, como vítimas de acidentes de trânsito e outras ocorrências.

Podem doar sangue pessoas com idade entre 16 e 69 anos, de qualquer sexo, acima de 50 kg. Todas as condições e restrições para doar sangue estão disponíveis no site da Hemominas. O agendamento para a doação pode ser feito neste link ou pelo aplicativo MGapp – Cidadão.