O xadrez é um esporte que exige preparação mental e um plano estratégico capaz de superar o adversário. Assim é que Giovanna Almeida, de 8 anos, se tornou mestre nacional. A jovem garota é a mais nova enxadrista – ou xadrezistas – da história do Brasil a conquistar essa norma.

De poucas palavras mas muita determinação, Giovanna, natural de Itajubá, no sul de Minas, já faturou seis títulos nacionais. O grande feito foi conquistar o Festival Nacional da Criança (Fenac), que é o maior campeonato de base por categorias. Com isso, será a atleta oficial a representar o Brasil no Sulamericano da Juventude em Florianópolis.

O xadrez faz parte da rotina da menina, que cursa o 3º ano do ensino fundamental. A admiração pelo esporte veio de casa. Enzo Almeida, irmão de Giovanna, é Mestre Nacional e acumula títulos importantes. Com Enzo ao lado, a enxadrista aproveita para praticar a modalidade no dia a dia.

E não para por aí. A garota faz também aulas na Academia Genius de Xadrez, aulas de Xadrez no Curso G9, e aulas com o Grande Mestre Andre Diamant, como atleta do Futuros Olímpicos, da Confederação Brasileira de Xadrez. Gigi, como é carinhosamente conhecida, bateu um papo com o Hoje em Dia para contar um pouco mais das conquistas e o que espera para o futuro.