Na manhã desta terça-feira (27), durante um patrulhamento de rotina realizado pela Polícia Militar, os militares depararam-se com uma situação perigosa envolvendo um veículo VW/Variant. O condutor do veículo desrespeitou a sinalização de parada obrigatória ao trafegar da Praça Rui Barbosa em direção à Avenida São João, em Campo Belo, quase causando um acidente de trânsito.

Diante dessa situação, os militares procederam à abordagem do veículo e constataram que o condutor não possuía habilitação, além de o último licenciamento do veículo ter ocorrido no ano de 2018. Durante a remoção do veículo, o condutor ateou fogo no seu interior, provocando um grande incêndio que colocou em risco a vida de pessoas que passavam pelo local. Trata-se de uma área central muito movimentada da cidade, frequentada por pedestres que realizam caminhadas.

O suspeito confessou ter iniciado o incêndio por raiva. Além do perigo iminente aos pedestres, as chamas atingiram cabos de comunicação instalados nos postes da via pública, ocasionando prejuízos para as empresas de comunicação, comerciantes e moradores próximos.

Uma equipe do Departamento Municipal de Água e Esgoto foi acionada para controlar o incêndio, mas o veículo ficou completamente destruído e foi removido para um pátio credenciado.

O homem recebeu voz de prisão em flagrante por incêndio criminoso, crime previsto no artigo 250 do Código Penal Brasileiro, e foi encaminhado para o presídio de Campo Belo/MG, onde ficará à disposição da justiça.

Fonte: Polícia Militar/ Portal Campo Belo