Uma mulher queria fazer uma doação no valor de R$ 350 para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), mas, acidentalmente, digitou um zero a mais e transferiu R$ 3,5 mil.

No grupo “Advogados Online”, no Facebook, ela faz o apelo para reaver o dinheiro. “Estou desesperada e preciso de ajuda sobre problema com pix”, disse.

Identificada como Kailane, a mulher afirma que fez a doação no último sábado (24) e que tenta resolver o problema com o Banco do Brasil. “O problema é que por descuido e sem óculos acabei colocando um zero a mais e foi R$ 3.500”, disse na publicação.

Na última sexta-feira (23), aliados divulgaram a chave pix do ex-presidente para pagar multas. Bolsonaro está sendo cobrado pela Justiça de São Paulo em R$ 377 mil, por desrespeitar a lei estadual ao não usar máscaras de proteção durante ato de 7 de setembro na avenida Paulista em 2021, em plena pandemia de covid-19.

Bolsonaro acumula duas aposentadorias: a de capitão reformado do Exército e a de deputado federal, com valores mensais de R$ 11.945,49 e R$ 30,2 mil, respectivamente. Além disso, recebe salário como presidente de honra no Partido Liberal, partido no qual é filiado.

Fonte: Estado de Minas