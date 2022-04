Um homem foi preso por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira (25), no bairro São Francisco, em Passos (MG).

De acordo com a Polícia Civil, na casa do autor de 28 anos, foram apreendidos mais de 20 tabletes de maconha e uma balança de precisão.

Ainda segundo informações da Polícia Civil, as investigações iniciaram há pelo menos dois meses pelo setor especializado em atuação no combate de tráfico de drogas, na Delegacia Regional de Passos.

Durante a ocorrência, os policiais cercaram a casa do suspeito, que tentou fugir, mas foi alcançado. No interior da residência, no bairro São Francisco, a PCMG apreendeu uma balança de precisão e 22 tabletes de maconha, somando cerca de 22 kg de droga.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Plantão. As investigações, segundo a Polícia Civil, devem prosseguir nos próximos dias, a fim de encontrar outros suspeitos relacionados.

Fonte: G1