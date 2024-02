Um adolescente de 12 anos foi flagrado dirigindo um Camaro ao lado do pai em Poços de Caldas, no Sul de Minas, na manhã desse domingo (25). O homem estava com a carteira de habilitação vencida e por isso, impossibilitado de dirigir.

O flagrante foi feito por agentes do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), que patrulhavam pelo bairro Dom Bosco.

Pai e filho foram abordados e o adulto admitiu ter autorizado o filho a pilotar o veículo.

O Camaro, que estava com a documentação regular, foi retirado pela mãe do adolescente após ser multado em R$ 880,00 de acordo com as regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

Fonte: Itatiaia