Um professor denunciou nas redes sociais que uma loja de brinquedos no Botafogo Praia Shopping, na Zona Sul do Rio, fez uma associação racista ao colocar bonecas brancas ao lado de um macaco e uma boneca negra em um berço na vitrine.

“Passeando pelo @botafogopraiashopping me deparo com esse absurdo em uma loja. Parear uma criança preta com um macaco é cruel demais! Por meio desse símbolo, a criança negra internaliza sua posição como subalterna e crianças brancas são incentivadas a reproduzir o negro como um animal, um inferior”, disse o professor Moisés Machado no Instagram.

“Em nossa sociedade, o racismo não é velado, é escancarado! Esse mal precisa ser combatido! Exigimos uma atitude quanto a esse crime!”, completou.

Após a repercussão do caso, o shopping enviou uma resposta ao professor.

“Já acionamos o lojista, responsável pela vitrine, e o brinquedo já foi retirado do berço com os outros bonecos. Vale ressaltar que não temos gerência sobre as vitrines das lojas, mas reforçamos nosso compromisso com o respeito, a pluralidade e a diversidade.”

Ao G1, o shopping enviou a seguinte nota:

“O Botafogo Praia informa que não tolera nenhuma forma de preconceito e esclarece que, assim que tomou conhecimento, entrou em contato com o lojista para a retirada do brinquedo. O shopping reforça que o boneco já foi retirado da vitrine e ressalta que está em constante revisão dos seus processos para garantir o compromisso com o respeito, a pluralidade e a diversidade e evitar que situações como esta voltem a se repetir.”

Críticas nas redes sociais

Nas redes sociais, alguns usuários disseram ter visto a mesma composição em outras filiais. Outros criticaram a atitude da loja de brinquedos.

“Na loja do Nova.A tb tem! Acabei de ver!”, disse uma usuária.

“Nas lojas Magal também tem. Eu fui lá com uma amiga para falar com gerente e pedir para retirar. Estava junto com as bonecas brancas! Eles mudaram de lugar, mas não retiraram. Mandamos mensagem para a fabricante, falamos com a ouvidoria e continuam trabalhando com esse produto. Agora é fazer queixa formal na delegacia”, disse outra mulher.

“Gente mas não se há um minuto de paz!!! Pelo amor de Deus onde esse mundo vai parar? Não é possível que a loja, os fabricantes, os shopping, não saibam que rac¡sm0 é crime!!!!!”

“Racismo recreativo, depois como conseguir que nossas crianças se aceitem…😢”

“Quando você acha que já viu de tudo, se depara com esse absurdo.”

Fonte: G1