Após receber uma negativa para a troca de um equipamento defeituoso em uma loja do Magazine Luiza de Ponte Nova, na Zona da Mata, um homem de 44 anos quebrou diversos equipamentos do estabelecimento, nesta segunda-feira (27).

Segundo a Polícia Militar, Antônio Daniel Patrício quebrou cafeteiras, aspiradores de pó e celulares, entre outros eletrodomésticos.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela empresa, o homem tentou trocar uma caixa de som, mas se revoltou após ser informado de que o prazo de troca havia expirado há uma semana.

Já o autor disse à polícia que procurou a loja na semana passada e foi orientado a buscar a assistência técnica, que por sua vez informou que o reparo também não seria possível.

Ainda segundo o BO, o homem empurrou a gerente da loja, que caiu no chão e desmaiou. O valor dos equipamentos destruídos não foi informado.

Antônio sofreu um corte no dedo durante a confusão, foi atendido pelo Samu, e recebeu voz de prisão logo em seguida.

A Magazine Luiza afirmou que lamenta o ocorrido, que não houve feridos e que colabora com as autoridades para a resolução do caso.

A Polícia Civil informou que Antônio foi preso pelo crime de dano qualificado e encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: G1