Foi indiciada pela Polícia Civil a professora de equitação de 37 anos que era investigada por estupro de vulnerável contra uma aluna, de 13 anos, no município de Rio Novo, na Zona da Mata, em Minas Gerais.

A investigação teve início ainda em agosto mas, na última semana, a investigação foi concluída e a suspeita presa.

Conforme a instituição policial, a professora foi presa preventivamente no dia 4 de setembro, sendo que as investigações da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Juiz de Fora, na mesma região, indicaram que os abusos ocorriam na casa da suspeita e, também, no haras onde as aulas aconteciam.

Durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na casa da mulher, em agosto deste ano, os policiais apreenderam um celular. No aparelho a perícia encontrou diversas mensagens de cunho sexual da professora para a aluna adolescente.