O Samu foi acionado para atendimento de uma vítima com ferimento proveniente de arma de fogo, na tarde deste sábado (14), na rua Moscou, bairro Santa Rosa, em Divinópolis.

De acordo com informações da Equipe do Samu, a vítima, do sexo masculino, de 31 anos, apresentava várias perfurações pelo corpo (cabeça, pescoço, tórax e abdômen) e já estava em óbito.

A Polícia Militar e a Perícia também foram chamados para registrar a ocorrência.

O motivo dos disparos não foi informado.

Fonte: Samu