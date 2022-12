Um homem de 63 anos foi morto com um tiro no rosto no Bairro Orozimbo Macedo, em Sete Lagoas, Minas Gerais. O caso foi registrado no início da noite dessa quarta-feira (28).

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), os filhos da vítima estavam jogando bola na rua, quando um vizinho, que é dono de uma oficina de lanternagem, foi até os garotos e os ameaçou, reclamando do barulho que faziam.

A vítima estava em casa, consumindo bebidas alcóolicas, e viu o vizinho reprimindo os filhos dele. De acordo com a PM, a vítima pegou um facão e foi até a oficina tirar satisfação com o outro homem. Quando chegou na porta da loja, o vizinho pegou a arma e, sem falar nada, atirou no rosto da vítima, que morreu na hora.

Segundo a PM, o suspeito ainda apontou a arma para a esposa da vítima e para os filhos. Na sequência, entrou em um veículo e fugiu do local.

Na conversa que os policiais militares tiveram com a esposa da vítima, ela contou que há anos o marido e o vizinho se estranhavam, com brigas e provocações.

Logo após o assassinato, moradores do bairro se reuniram para poder destruir a oficina de lanternagem do suspeito. A Polícia Militar teve que ficar de plantão no local para evitar qualquer dano à propriedade.

Os policiais fizeram buscas na região, mas até agora o homem não foi encontrado.

Fonte: Estado de Minas