Na tarde dessa quarta-feira (29), um homem de 41 anos foi preso na MG-050, por embriaguez ao volante.

Durante patrulhamento na altura do KM 123, na cidade de Pimenta, policiais rodoviários de Formiga abordaram um Fiat / Siena, com placas de Piumhi que transitava em alta velocidade pela rodovia.

Foi observado que o condutor, natural de Piumhi, apresentava alguns sintomas de embriaguez alcoólica, tais como hálito etílico e olhos avermelhados. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que obteve o resultado de 0,45 miligramas de álcool por litro de ar alveolar expelido pelos pulmões, medida que está 11 vezes acima do permitido.

Em conformidade com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o homem confessou ter ingerido cerveja em um bar localizado no distrito de Santo Hilário, sendo encaminhado para a Delegacia Regional de Formiga.

O indivíduo foi autuado em R$ 2.934,70. Ele ainda responderá futuramente na justiça pelo crime de trânsito e terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses.