Desde 2014 a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formiga (Apae) aguarda ansiosa o resultado do pedido protocolado junto a Central Geral do Dízimo – Pró-Vida, com sede em São Paulo.

No processo, a Apae concorria a doação de uma Van 0 Km adaptada para PCD, uma usina fotovoltaica ou uma academia ao ar livre.

Agora, após 8 anos de espera, a Apae de Formiga foi contemplada e receberá a doação de uma Van 0 Km, proveniente da Central Geral do Dízimo – Pró-Vida.

No dia 11 de junho, o presidente da Apae Formiga, Konrado Ribeiro, e a coordenadora administrativa da entidade, Patrícia Azevedo, participaram de um encontro realizado na cidade de Ribeirão Preto, onde foi oficializada a doação da Van que será comprada em concessionária próxima que atenda as exigências do edital.

A entrega deverá acontecer nos próximos 180 dias a contar da data da assinatura do termo de doação.

Para a diretora da Apae, Sandra Mara Rios Ferreira, “essa van será de grande valia para a entidade, pois teremos mais um veículo em nossa frota para atender nossos usuários com mais conforto e dignidade”.

Sandra fez questão de externar seu agradecimento aos participantes do Pró-Vida, pelo belo gesto de carinho e solidariedade para com as causas sociais, em especial às pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Pró-Vida

A Pró-Vida é uma entidade civil com finalidade não econômica, idealizada pelo Dr. Celso Charuri, mantida exclusivamente por doações anônimas dos participantes do Movimento Pró-Vida, tendo como objetivo: Fazer cumprir a Lei de Jesus Cristo, promulgada há mais de 2 mil anos, recebendo o dízimo, equivalente a 10% dos ganhos de seus associados, com o propósito de desenvolver programas assistenciais, beneficentes, filantrópicos, caritativos e benemerentes, visando a valorização do ser humano.

Fonte: Apae