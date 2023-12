O Vila Esporte Clube venceu o Campeonato Municipal Amador 2023. A final foi realizada no sábado (16), no estádio João Francisco de Paula (campo do Vila).

O campeonato teve início no dia 1º de outubro. O Vila marcou 7 jogos durante a competição e se sagrou campeão invicto.

A competição contou com a participação de 9 equipes: Vila, Grêmio, Eletrônica Martins, Guarani, Nacional, Beira Rio, Frangão, Operário, Pontevila. Todos os jogos ocorreram no campo do Vila.