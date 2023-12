Na tarde desta terça-feira (19) a 4ª Companhia de Bombeiros foi acionada para atendimento de uma vítima de queda de motocicleta.

O motociclista, de 45 anos, estava consciente e orientado, apresentando escoriações e queixando-se de dores na região da clavícula e no membro inferior esquerdo na região do joelho.

A vítima relatou que perdeu o controle direcional da motocicleta, enquanto trafegava na Avenida Geraldo Almeida, no sentido centro/bairro. O homem caiu na via após desviar de um veículo que convergiu à sua frente.

O motorista do veículo Hilux parou no local, para prestar socorro à vítima, e informou à equipe de Bombeiros que estava trafegando na via no sentido bairro/centro. Após convergir à esquerda, ele observou o motociclista perder o controle da direção cair.

A vítima foi imobilizada e conduzida à unidade de saúde pelo Corpo de Bombeiros.

Fonte: Corpo de Bombeiros