O final do ano para muitas pessoas é sinônimo de celebrações, presentes, férias, viagens e outras ocasiões alegres. No entanto, a época também pode trazer à tona sintomas de depressão, estresse e ansiedade para alguns. A psicóloga clínica Tatiane Paula explica os motivos e como lidar com a “síndrome de fim de ano”.

De acordo com a especialista, as festas de final de ano geralmente são marcadas por uma complexa dinâmica social, gerando pressões que podem afetar a saúde mental. Por isso, é importante desenvolver estratégias psicológicas para enfrentar desafios sociais comuns nesse período.

“Avaliar conquistas e metas não alcançadas é comum e as expectativas criadas pelas celebrações de fim de ano podem gerar ansiedade em relação aos desafios do próximo ano”, comenta a psicóloga.