A proposta estabelece ainda que as pessoas com diabetes mellitus poderão portar insulinas, materiais necessários para o exame de glicose e para aplicação do medicamento (como injeções), além de pequenas porções de alimentos, sólidos ou líquidos.

O estabelecimento que descumprir a medida estará sujeito a advertência na primeira desobediência e multa de R$ 2 mil em caso reincidência. Pelo projeto, a pessoa com diabetes deverá comprovar a necessidade do controle de glicemia por meio de documento assinado por profissional legalmente habilitado (médico, enfermeiro ou nutricionista).

O texto aprovado na Câmara é o substitutivo do relator, deputado federal Diego Garcia (Republicanos-PR), ao Projeto de Lei (PL) 3025/19, do deputado Célio Studart (PSD-CE), e ao PL 4604/20, apensado. Garcia avalia que a medida “muito beneficiará as pessoas com diabetes que necessitam de um controle mais rigoroso dos níveis de glicose no organismo”.