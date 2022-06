A Receita Federal deflagrou nesta quarta-feira (29) uma operação com o apoio da Polícia Militar com o objetivo de combater a importação irregular de mercadorias por empresas de equipamentos eletrônicos nas cidades de Varginha, Alfenas, Três Corações e Pouso Alegre.

Além de mercadorias novas importadas de forma irregular, a Operação investiga a importação de eletrônicos usados. Ou seja, são aparelhos seminovos, considerados como lixo eletrônico nos países mais desenvolvidos, que são comercializados com valores abaixo dos praticados no mercado para novos aparelhos.

Segundo a Receita, estes itens estão entrando no país de forma irregular, pois também estão sujeitos às regras de importação de mercadorias.

Cerca de 25 auditores-fiscais, analistas tributários e servidores administrativos da Receita Federal, além de 14 policiais militares, participam da operação.

O nome “Grey Line” faz referência a uma linha de produtos de uma marca renomada de equipamentos eletrônicos. De acordo com as investigações, os importadores do Sul de Minas se referem aos aparelhos importados de forma irregular como aparelhos da “linha cinza” (em inglês, Grey Line).

A importação irregular de mercadorias é crime de descaminho que está previsto no Código Penal. A pena é de reclusão de 1 a 4 anos.

