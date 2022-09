A equipe técnica do CRAS 2 promoveu um ciclo de palestras cujo tema foi “Prevenção ao uso de Drogas”, para aproximadamente 250 alunos, entre 11 e 17 anos da Escola Municipal Miralda Silva Carvalho.

As palestras foram ministradas pela psicóloga social, Nubia Dias Lopes, e pela assistente social, Neusa Maria da Silva, as quais são responsáveis pela execução do PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) em constante articulação com a rede intersetorial para que se fortaleça a conexão, o vínculo, as relações horizontais entre o Cras, a escola e os demais órgãos do território.

É importante ressaltar que a promoção da articulação intersetorial através dos Cras, propicia o diálogo da política pública de assistência social com as demais políticas e setores e o acesso das famílias aos serviços setoriais.

Fonte: Decom