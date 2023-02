A Polícia Civil prendeu um homem, de 35 anos, investigado pelo feminicídio da companheira, de 31, em Pará de Minas.

Ele foi preso durante operação deflagrada na segunda-feira (6), em virtude de um mandado de prisão temporária representado pela PCMG.

O crime ocorreu no dia 13 de dezembro do ano passado. Na ocasião, o suspeito acionou os policiais militares, informando que havia encontrado a companheira dele sem os sinais vitais, dentro do banheiro da residência do casal. Em seguida, a perícia oficial da Polícia Civil compareceu ao local e constatou uma lesão suspeita no pescoço da vítima. O corpo da mulher foi encaminhado para exame de necropsia.

O delegado responsável pela investigação, Douglas Valério de Barcelos, conta que as investigações apontaram que a companheira do investigado já havia sido vítima de violência doméstica, com relato de agressões físicas. “Posteriormente, o laudo de necropsia apontou como causa da morte ‘asfixia por constrição cervical’”, explica.

Em razão disso, a Polícia Civil representou junto ao juízo da comarca de Pará de Minas pela prisão temporária do suspeito, bem como pela busca e apreensão domiciliar, os quais foram deferidos e cumpridos durante operação policial deflagrada na segunda.

As investigações continuam no sentido de apurar de forma completa os fatos narrados. O investigado foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Civil