A Polícia Militar foi acionada, na terça (4), por uma vítima, de 31 anos, a qual informou que deixou sua bicicleta estacionada em frente a um estabelecimento comercial no bairro Rola Moça, em Bambuí.

De acordo com a PM, a bicicleta foi furtada no momento em que a vítima fazia compras no estabelecimento.

Pelo sistema de monitoramento do estabelecimento, foi possível identificar os suspeitos (um de 26 anos e outro de 33 anos) os quais são bastante conhecidos no meio policial e, após rastreamento, os militares prenderam os dois envolvidos.

Eles informaram o local que haviam vendido a bicicleta, que foi localizada, sendo efetuada a prisão receptador.

Os três foram conduzidos a delegacia de Formiga para encerramento da ocorrência.

A Polícia Militar alerta à população para ficar alerta quanto à compra de materiais em preços abaixo do mercado, bem como compra de materiais sem origem comprovada, o que caracteriza a falta de cuidado quanto a origem da coisa, o que provavelmente seja de origem criminosa.

O crime capitulado como Receptação está no Artigo 180 do Código Penal e tem como pena Reclusão de 1 a 4 anos.

A Polícia Militar reitera que a prática do crime de receptação fomenta as demais atividades criminosas contra o patrimônio.

Fonte: Polícia Militar