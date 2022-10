Um homem foi preso na noite dessa sexta-feira (14) por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal, na região rural Vitor Tam, em Tapiraí.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito teria disparado contra um familiar que o ameaçava com uma faca.

Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de plantão em Formiga juntamente com o material apreendido no local do ocorrido.

O outro indivíduo recebeu atendimento no Hospital Nossa Senhora do Brasil e responderá pelo crime de ameaça.

Fonte: Polícia Militar