A indicação de leitura da semana é o livro ‘’Tonico’’ do autor José Rezende Filho, da série Vaga-Lume.

O projeto ‘’No Meio do Caminho tem um Livro’’ é idealizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga.

O livro narra a história de Tonico, um garoto de 13 anos, que pertence a uma família pobre do subúrbio ferroviário do Rio de Janeiro. Ele acabou de perder o pai e terá que enfrentar tempos difíceis pela frente.

O tio de Tonico tenta reorganizar a vida da família e vê como única saída que o sobrinho passe para a escola noturna e comece a trabalhar para ajudar a mãe, as irmãs e a avó no sustento da casa.

Tonico, que ainda levava uma vida, cujas preocupações eram estudar e brincar, desejava trabalhar e ser útil em casa. Ele começou a trabalhar numa lojinha perto de sua casa.

Contudo ele não estava disposto a sacrificar sua liberdade e por isso não sabia lidar com a situação. Ora queria sua vida de volta, ora sentia que tinha que a ajudar sua família.

Certo dia Tonico não foi trabalhar para jogar bola com seu amigo e por isso foi demitido. Tonico colocou na cabeça a ideia de ter a mesma liberdade que seu amigo Carniça.

Carniça é era um menino pobre que desde seis anos ganhava a vida trabalhando vendendo jornais e engraxando sapatos na Zona Sul do Rio de Janeiro.

Ele vivia pelas ruas, não estudava, dormia no depósito de jornais, comia em pensões e quando queria voltava para casa, onde morava com a mãe e dividia com ela o dinheiro que conseguia.

Tonico era muito teimoso, queria ter a mesma liberdade que seu amigo e fugiu de casa, mas nada saiu com ele esperava. Ele não tinha nenhum conhecimento prático sobre o quanto é difícil e perigoso ser um pequeno trabalhador das ruas.

Este é um livro sensível cujo personagem principal vive o conflitante desafio de crescer. Boa leitura!

A história de Tonico possui uma continuação no livro ‘’Tonico e Carniça’’.

Esta obra faz parte do acervo da Biblioteca Pública Municipal Donateli Gandra Fonseca. O atendimento é de segunda à sexta das 8h30 às 17h30 na rua Lassance Cunha, 671 no Quinzinho.

Fonte: bibliotecas públicas