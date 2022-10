O final de semana será de calor intenso em Minas Gerais. Os termômetros podem marcar 38°C neste sábado (15) e 37°C no domingo (16). A previsão é para a região do Triângulo Mineiro. Em Belo Horizonte, o sol deve aparecer entre nuvens e a temperatura deve chegar aos 28°C. Pode chover em algumas regiões do Estado.

De acordo com o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), as precipitações estão previstas para as regiões Leste e Sul de Minas. “Serão chuvas rápidas e sem muita intensidade”, explica o especialista. Segundo ele, essa precipitação é provocada pelos ventos carregados de umidade, vindos do litoral, que avançam pela região sudeste do país. Não há previsão de chuvas para a capital.

Azevedo orienta que, devido a alta temperatura, a umidade relativa do ar pode permanecer baixa em algumas regiões de Minas Gerais. “Esses cuidados valem principalmente para quem mora nas regiões Norte e Nordeste”, aponta o meteorologista. A Organização Mudial de Saúde (OMS) considera como ideal o índice entre 60% e 80%. Ainda de acordo com a OMS, é considerado estado de alerta quando a medição é inferior aos 30%.

Durante os dias de tempo seco, são recomendados alguns cuidados. A Defesa Civil orienta atenção com a hidratação e também com a alimentação. É recomendado optar por alimentos leves e frescos, evitando frituras. Além disso, a prática de atividades físicas deve ser feita antes das 10h e após às 17h. É importante também evitar banhos quentes. A Defesa Civil pontua ainda que em casos de problemas respiratórios, comuns por causa do tempo seco, deve-se procurar especialistas.

Para quem deseja se refrescar durante os dias de calor, o Corpo de Bombeiros pede para que a diversão possa ser acompanhada por cuidados. Isso porque o número de afogamentos no período entre janeiro e setembro deste ano já é 18,4% maior que o mesmo período do ano passado. Foram 566 casos em 2022 e 478 em 2021. “Por isso sempre alertamos para a questão da imprudência, da coragem, de querer se mostrar. Às vezes, a pessoa está em um barco, jet ski, sem usar o colete. Por isso pedimos que as pessoas não transformem seu momento de lazer em uma hora de tristeza”, alerta a capitão Thaíse Rocha, do Corpo de Bombeiros.

