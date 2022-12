Uma carreta capotou e caiu em uma ribanceira na manhã desta quarta-feira (28), na altura do km 495, da BR-354, na zona rural de Formiga (500 metros do entroncamento com a MG-050).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o motorista já estava fora do veículo, com ferimentos leves.

O homem foi avaliado e conduzido para a UPA de Formiga, onde ficou sob cuidados da equipe médica.

Os bombeiros desligaram a chave geral do veículo, que estava descarregado, e sinalizaram a via, em ambos os sentidos, com cones.

A Polícia Militar Rodoviária e a empresa proprietária da carreta foram informadas sobre o ocorrido.

Fonte: Corpo de Bombeiros