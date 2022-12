Na madrugada desta quarta-feira (28), a escritora e roteirista Gloria Perez postou uma homenagem no Instagram para a sua filha Daniella Perez, assassinada há 30 anos.

O post mostra vídeos de uma apresentação de um grupo de dança do qual Daniella fez parte. “30 anos de saudade. O Jazz da Carlota Portela foi a segunda casa da Dany”, diz a publicação.

Daniella Perez foi assassinada com 22 anos no dia 28 de dezembro de 1992. O caso ficou conhecido por todo o Brasil, pois tanto Daniella quanto um dos assassinos, Guilherme de Pádua, à época do crime, eram atores da novela “De Corpo e Alma”, que passava na TV Globo.

Fonte: CNN Brasil