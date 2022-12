Cria do América, o atacante da seleção brasileira Richarlison manifestou pelas redes sociais sua gratidão ao ídolo do Coelho Jair Bala, falecido nesta terça-feira (27), aos 79 anos.

“O senhor foi um dos primeiros a apostar em mim, quando eu ainda era um menino. Disse que eu iria pra Seleção, e eu cheguei lá. Todos os americanos vão te reverenciar pra sempre. Gratidão eterna! Vai com Deus, mestre Jair Bala!”, escreveu o jogador do Tottenham.

Para ilustrar a homenagem, Richarlison resgatou uma foto dele ao lado de Jair Bala de muitos anos atrás, quando ele ainda jogava pelo América.

Nos stories, o jogador do Tottenham postou um vídeo antigo em que dedica a conquista do acesso do Coelho à Série A do Brasileiro, em 2015, a Jair Bala. No fim daquela temporada, o jovem Richarlison, então com 18 anos, se transferiu para o Fluminense.

