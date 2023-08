Uma colisão frontal entre dois caminhões foi registrada na manhã desta sexta-feira (25), na BR-354, altura do km 506, próximo à entrada da comunidade de Serrinha.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um dos motoristas teve fratura na perna esquerda, ficou preso às ferragens e foi desencarcerado pelos bombeiros, sendo conduzido para a UPA pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

O motorista do outro caminhão não se feriu.

Em decorrência do acidente a pista ficou com bastante óleo e alto risco de derrapagem.

Os militares do Corpo de Bombeiros permanecem no local para limpeza da via.

Fonte: Corpo de Bombeiros