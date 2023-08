Uma operação da Polícia Civil prendeu mais de 30 pessoas envolvidas em lavagem de dinheiro do tráfico. Mandados de busca e prisão foram cumpridos em Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Juiz de Fora. Em Divinópolis-MG, teve um mandado cumprido.

A investigação foi realizada pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro do 4º Departamento de Polícia Civil em Juiz de Fora. Dos 31 mandados cumpridos, 28 foram em Juiz de Fora, um em Lima Duarte, um em Divinópolis e um São Paulo. Foram alvos de busca e apreensão 21 empresas investigadas por lavagem de dinheiro, as quais tiveram suas contas bloqueadas. A Policia Civil não divulgou o nome dos envolvidos.

Segundo o delegado responsável pela operação, Rômulo Segantini, as investigações iniciaram em 2021. Foi apurado que empresas eram utilizadas para a lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Uma empresa instalada no Espírito Santo também está entre as investigadas. “Um dos líderes da organização criminosa adquiria cavalos de raça. Ao todo, foram 30 semoventes apreendidos, avaliados em quase R$ 1 milhão”, ressaltou.

Entre as empresas, estão bares, casa de show, restaurantes, açougues e distribuidora de bebidas situadas em diferentes regiões de Juiz de Fora. Contudo, a investigação apontou que o bairro Vila Ideal, na região Sudeste, concentrou a maior movimentação do tráfico de drogas. Os bairros Furtado de Menezes, Poço Rico, Grambery e Olavo Costa também tiveram empresas dentre os alvos.