Neste domingo (27), os moradores de Nova Serrana e seus visitantes terão a oportunidade de celebrar a diversidade e a inclusão na 9ª Parada do Orgulho LGBTQIA+. Um evento que se tornou um marco na cidade e que é uma iniciativa do Movimento LGBT, contando com o apoio da Prefeitura local.

A festividade terá sua concentração a partir do meio-dia, na avenida Dom Cabral, situada entre as ruas Floriano Peixoto e Prudente de Morais (nas proximidades do Bradesco/Drogasil). Com o tema “Antes de tudo e todes, aceite-se!”, a 9ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Nova Serrana busca destacar a importância fundamental da autoaceitação. De acordo com o portal Sistema MPA, “este é um lembrete poderoso de que, antes de qualquer coisa, é crucial se aceitar plenamente, abraçando a própria identidade e orientação. Uma mensagem de empoderamento que ecoa dentro e fora da comunidade LGBTQIA+“.

Entre as atrações que estão programadas para o evento, a cantora Jake Neves se destaca como a atração principal. A Parada também terá participação de Sthephany de Mônaco, Cantora Larah Bia, Evellyn Loren e Alelegra.

Para garantir que o evento ocorra sem problemas e em um ambiente seguro, a Prefeitura de Nova Serrana informou que está dedicando esforços significativos. Através da secretaria de Educação e Cultura, a administração local está fornecendo a infraestrutura necessária e medidas de segurança para a realização da parada.