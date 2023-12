Na manhã deste domingo (17) um homem perdeu o controle de um carro no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, na altura do km 470, bateu na mureta central, capotou e parou próximo ao acostamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, com a batida, o motorista foi arremessado para fora do veículo e apresentava ferimentos graves.

Além do condutor, estava no carro uma mulher. Ela foi encontrada consciente e com ferimentos leves. As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).