Um apostador de Passos, no Sul de Minas, ficou no quase no sorteio da Quina, realizado nesse sábado (16). Ele acertou 4 dos 5 números necessários para faturar o prêmio total, que era estimado em R$ 15,6 milhões. Ainda assim, o sul-mineiro, com os 4 acertos, ganhou quase R$ 30 mil.

O apostador de Passos fez um jogo com 7 números, com valor de R$ 52,50. No total, ele faturou R$ 29.975,55. O prêmio total estipulado em R$ 17,5 milhões acumulou.

Os números sorteados no concurso 6318 foram: 01 – 37 – 45 – 56 – 73.